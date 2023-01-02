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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Arap güzelinden milyonluk vurgun

Türkiye’de yaşayan İsrailli Wael T., yatırım danışmanlığı yapan güzellik yarışması ikincisi Maria Kammoun’un kendisini 1 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Arap güzelinden milyonluk vurgun
Türkiye'de yaşayan İsrailli Wael T. (52), yatırım yapmak için bir danışmanlık firmasına başvurdu. Firmada yatırım danışmanı olarak çalışan Maria Kammoun ile tanıştı. Yatırım fırsatları ile ilgili danışmanlık yapan ve aynı zamanda 2019 Arap Dünyası 2. Güzeli olan Lübnan asıllı Kammoun, iş vesilesiyle tanıştığı tanıytığı Wael T. ile yakınlık kurdu.

YAKINLIK KURDU
İddiaya göre, Wael T.'ye kendi fotoğraflarını atmaya, katıldığı güzellik yarışmasını anlatmaya başladı. Wael T. de güzellliği ile dikkat çeken Kammoun'a aşık oldu. Wael T., sevgili olarak görüşmeye devam ettiği Kammoun'a lüks çantalar, altın takılar ve mücevherler hediye etti. İddiaya göre Kammoun, Wael T.'ye evlenip çocuk sahipi olmak istediğini ve kendisini bu amaçla ailesiyle tanıştıracağını söyledi. Baba olmak isteyen Wael T. de, sevgilisinin her istediğini yerine getirirdi. Sevgilisine "İstediğin evi daha ucuza almak için parayı bana nakit ver. En iyi şirketi açıp seni milyoner yapacağım" diyen Kammoun, Avcılar'daki bir siteden daire almak, 3 dairesini kiraya vermek ve mobilya almak için Wael T.'den para istedi. Yatırım yapacağını düşünen Wael T., sevgilisi Kammoun'a farklı tarihlerde toplamda 1 milyon lira gönderdi. Ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen daire alamadığı gibi verdiği parayı da geri alamadı. Sosyal medya hesaparında kendisini engelleyen Kammoun'a ulaşmak için çalıştığı firmayı arayan Wael T., Kammoun'un güvenirlik politikasına aykırı davrandığı için işten çıkarıldığını öğrendi.

DELİL YAZIŞMALARI
İsrailli yatırımcı bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı. Kammoun'un evlilik vaadiyle duygularıyla oynadığını ve kazançlı yatırım yapacağını söyleyerek kendisini dolandırdığını öne süren Wael T., suç duyurusunda bulundu. Yatırımcı, Maria Kammoun ile yazışmalarını ve para transferlerinin dekontlarını delil olarak sundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Arap güzelinden milyonluk vurgun
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