Arapapıştı Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Aydın Arapapıştı Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete sunduğu Arapapıştı Kanyonu nerede ve nasıl gidilir diye araştıranlar için farklı seçenekler vardır. Roma ve Karia dönemine ait kalıntılar, günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 2500 yıllık Antik Kent Afrodisias'a çıkan gizli tünel de burada bulunur. Yakından görmek isteyenler, Aydın Arapapıştı Kanyonu giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu araştırmasında fayda vardır.

Arapapıştı Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Muğla, Denizli ve Aydın illerinin sınırları arasında bulunan Arapapıştı Kanyonu, Aydın il merkezine 90 kilometrelik bir mesafededir. Burayı ziyaret etmek için İstanbul'dan yola çıkacaklar, O-5, D650 ve D320 karayollarını kullanmalıdır. Ankara'dan ulaşmak için Kadınhanı-Polatlı Yolu ile Kırıkkale-Konya Yolu tercih edilebilir. Başlangıç noktası İzmir ise E87'yi kullanmak daha iyi olur. İl merkezi ile Arapapıştı arasındaki mesafe ortalama 95 km'dir. Özel aracıyla gidecekler, Aydın Otobanı, Sultanhisar ve Nazilli üzerinden ilerlemelidir. Kanyona toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler ise 216 otobüs hattına binmelidir.

Aydın Arapapıştı Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bir kısmı Aydın'ın Kale ilçesine bağlı İnceğiz mahallesindeki bu kanyon, 380 metre yüksekliğe ve 6 kilometre uzunluğa sahiptir. Arapapıştı'nın bir diğer adı da "İnceğiz Kanyonu"dur ve Kemer Barajı'nı oluşturan nehir burada bulunur. Doğal ve tarihi güzellikleri aynı anda içinde barındırdığından dolayı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Gitmek için en uygun zaman dilimi, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır. Burada, tekne turu yapılabilir, seyir tepesine çıkılabilir ve tarihi kalıntılar görülebilir. Kanyona girmek için herhangi bir ücret istenmemesine rağmen tekne turları için belli bir miktarın ödenmesi zorunludur. Ücretler ise yaşa göre değişir, 0-3 yaş ücretsiz, 4-6 yaş 20 TL, öğrenci 60 TL ve tam tekne turu fiyatı ise 100 TL'dir.