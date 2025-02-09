Arapları bıçakla tehdit eden kişinin 5 yıl hapsi istendi

İstanbul'da lüks bir rezidansa ait restoranda 2 Temmuz günü, Arap uyruklu kişilere yönelik bıçaklı tehdit yaşanmıştı. Sarıyer'de yaşayan Arap vatandaşlar gece saatlerinde restoranda yemek yediği sırada iddiaya göre yüksek ses çıkarması üzerine Türk vatandaşı olan Murat İ. (43) duruma sinirlendi.

Şüpheli Murat İ. Arap kişilerin oturduğu restorana gelip 'Bıçak burada götü yiyen gelsin, sokmazsam ananızı sinkaf etmezsem anamı sinkaf etsinler, uyutmuyorsunuz kılıçtan geçiririm' hepinizi diyerek hakaretler savurmaya başladı. Vatandaşların durumu ihbar etmesiyle karakola götürülen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslar, şüpheli Murat İ'den şikayetçi olurken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Şüpheli Murat İ. Hakkında 'silahla tehdit' suçu kapsamında 5 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilirken suçu işlediğine yönelik yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Şüpheli kişi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.