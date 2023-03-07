Aras Kargo Çalışma Saatleri 2023 - Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor, Hafta İçi Ve Hafta Sonu Açık Mı, Çalışıyor Mu?

Ülkemizin hemen her noktasına ulaşan dağıtım ile çok sayıda kişinin kargo ihtiyaçlarını karşılayan Aras Kargo'nun çalışma saatleri araştırılıyor. Evine ya da iş yerine kargo bekleyen ve kargo göndermek için Aras Kargo şubelerine gidecek olanlar için kurumun çalışma saatlerini derledik. Aras Kargo şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu Aras Kargo kaça kadar açık? İşte öğle arası, açılış ve kapanış saatleri bilgisi ile Aras Kargo mesai saatleri…

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Aras Kargo şubeleri hafta içi sabah saat 08:30'da açılıyor, 18:00'da kapanıyor. Öte yandan kargo şubeleri hafta sonu yalnızca Cumartesi günleri hizmet veriyor.

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir.

Hafta içi açılış saati: 09:00

Hafta içi kapanış saati: 18:00

ARAS KARGO GÖNDERİ ALIMI GÜNLERİ VE SAATLERİ

Eğer hafta içi saat 15:30'a kadar telefonla adresten kargo alımı bildiriminde bulunursanız o gün içerisinde kargonuz adresinizden alınır ve o gün gideceği adrese doğru şubeden çıkarılıp gönderilir. Fakat saat 15:30'dan sonra telefonla adresinizden kargo alımı bildiriminde bulunursanız yine o gün kadronuz alınır fakat bir sonraki gün şubeden çıkması olasılığı yüksektir.

Yine hafta içi kargonuzu şubeye kendiniz saat en geç 17:00'a kadar getirirseniz kargonuz teslim alınır ve o gün gideceği adrese teslim edilmek için yola çıkar. Fakat saat 17:00'dan sonra getirir iseniz kargo teslim alınmaz, alınsa bile o gün şubeden çıkmaz.

Cumartesi günü Aras Kargo adresten kargo alımı yapmıyor. Fakat kargonuzu saat 14:00'e kadar şubeye kendiniz getirirseniz kargonuz teslim alınıp o gün şubeden gideceği adese çıkarılır.

ARAS KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi saat 18:00'e, cumartesi günü ise saat 15:00 'e, yani mesai bitimine kadar dağıtım yapabilir fakat çok yoğun şubelerde uzak şehirden gelen kargolar şubeye genelde öğleden sonra ulaşır, bu kargoların dağıtımı bir sonraki güne kalabilir.