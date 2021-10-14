Araştırma komisyonu kuruldu! İETT’deki usulsüzlükler ve yolsuzluklar araştırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı 3'üncü oturumu Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis gündeminde Eylül ayında kabul edilen ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonunun kurulması tekrar ele alındı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Biz bütün bu iddiaların araştırılması taraftarıyız. İETT'mizle ilgili birimler de bütün belgeleri zamanında gönderirler. Bundan sonrasında umarım komisyondaki arkadaşlar uyumlu bir çalışma yaparak bu iddiaları araştırır" dedi.



AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da son dönemde çok sayıda İETT aracının yollarda kaldığını ve İstanbulluların mağduriyet yaşadığını belirterek, bu mağduriyetlerin sebebini araştırmak için geçen ay bir araştırma komisyonu kurduklarını dile getirdi. Araç bakım ve onarım ihalelerinin davetiye usulüyle yapıldığını bildiren Türkyılmaz, "2 milyar liralık ihalenin 800 milyon liraya bir taşeron firmaya verildiğine dair ciddi iddialar söz konusu. İhaleyi alan firmanın mali müşavirinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat olması da tüm bu iddialara eklendiğinde ortada ciddi bir şaibe ve şüphe konusunda bir tereddüt kalmamıştır" diye konuştu.



'ARAŞTIRMA KOMİSYONU ENGELLENİYOR'

İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiaları "kuru gürültü" olarak nitelendirdiğini aktaran Türkyılmaz, veto gerekçesinde komisyonda uzman görevlendirmesi yapılmasının yer aldığını dile getirdi. Türkyılmaz, "Gördüğünüz gibi iddiaların büyüklüğüyle mütenasip olmayan çok basit bir usul gerekçesiyle karar veto edildi ve İstanbullular adına soru sorma yetkisini haiz olan meclis üyelerinin bu iddialarla ilgili yapmak istedikleri araştırma engelleniyor. Sorun değil, komisyonda uzman da çalıştırmayabiliriz. Ama CHP'li meclis üyelerimizle beraber İstanbulluların her gün yaşamış olduğu mağduriyeti giderecek bir çözümün bu komisyon çalışmaları sonunda Büyükşehir Belediyesi'ne rehberlik edeceği kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Mecliste yapılan oylamada teklif meclis üye tam sayısı salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edildi.