Arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Arazi anlaşmazlığının silahla çatışmaya dönüştüğü olay saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sokakta sopalarla birbirilerine giren gruptakiler, silahla ateş açtı. 4 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahla ateş açanların kaçması sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
YAŞANANLAR KAMERADA
Polis bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anını gösteren güvenlik kameralarını incelemeye aldı.