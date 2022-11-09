Haberler Yaşam Haberleri Arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:15 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:16

Arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında silahlı çatışma yaşandı. Akraba iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Arazi anlaşmazlığının silahla çatışmaya dönüştüğü olay saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sokakta sopalarla birbirilerine giren gruptakiler, silahla ateş açtı. 4 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahla ateş açanların kaçması sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

YAŞANANLAR KAMERADA

Polis bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anını gösteren güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için ilk adım geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
SON DAKİKA: Milyonlar ilgilendiren 'Torba yasa' yürürlüğe girdi! KYK borçları, sicil affı, fatura desteği...
AY TUTULMASI O BURÇLARDA ETKİLİ OLACAK! İşte Kanlı Ay Tutulması sonrası Dünya
EYT SON DAKİKA BUGÜN || EYT yasası nedir, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemede son viraj!
MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA