Haberler Yaşam Haberleri Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.10.2022 18:55 Son Güncelleme: 14.10.2022 19:50

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde H.A., arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği amcaoğlu Şaban Akkuş'u tüfekle vurarak öldürdü.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Beşler Köyü'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu öğrenilen H.A. ile amcaoğlu Şaban Akkuş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulunan tüfekle Şaban Akkuş'a ateş etti. Açılan ateşle Şaban Akkuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Şaban Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. H.A. ise, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
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