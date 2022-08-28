Haberler Yaşam Haberleri Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:22

Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA
Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi Kayagözü mezrasında yaşandı. Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada daha yeni evlendiği öğrenilen 24 yaşındaki Hasan H. olay yerinde hayatını kaybederken, Adnan H., Mustafa H., Muzaffer H. ve Safiye H. ise yaralandı. Yaralılar özel araçlar ile olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, mezrada geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Gülşen neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne demişti, son ifadesinde neler söyledi?
Son dakika: Bursa'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
YKS ek tercihler 2022 başladı mı ve ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
Binlerce vatandaş heyecanla bekliyor! Yusufeli taşınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA