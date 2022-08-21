Arazi anlaşmazlığı kavgasında mübaşir öldürüldü

Olay ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesinde yaşandı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Ali Küçükkaragöz ile Akşehir Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan İbrahim Çık arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre iki taraf birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu İbrahim Çık, Ali Küçükkaragöz ile yanlarında bulunan Ayşe Güvenç ve Emrah Coşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İbrahim Çık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.