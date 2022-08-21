Haberler Yaşam Haberleri Arazi anlaşmazlığı kavgasında mübaşir öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.8.2022 21:37 Son Güncelleme: 22.8.2022 00:13

Arazi anlaşmazlığı kavgasında mübaşir öldürüldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada adliyede mübaşir olarak görev yapan İbrahim Çık (56) öldürülürken, Ali Küçükkaragöz (56), Ayşe Güvenç (43) ve Emrah Coşkun (34) ise yaralandı.

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Arazi anlaşmazlığı kavgasında mübaşir öldürüldü

Olay ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesinde yaşandı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Ali Küçükkaragöz ile Akşehir Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan İbrahim Çık arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre iki taraf birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu İbrahim Çık, Ali Küçükkaragöz ile yanlarında bulunan Ayşe Güvenç ve Emrah Coşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İbrahim Çık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Arazi anlaşmazlığı kavgasında mübaşir öldürüldü
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