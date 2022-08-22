Haberler Yaşam Haberleri Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:02 Son Güncelleme: 22.8.2022 16:19

Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Çık’ın ardından hastanede tedavi altına alınan Emrah Coşkun’da(34) kurtarılamadı. Ali Küçükkaragöz (57) ve Ayşe Güvenç’in (43) tedavileri ise sürüyor.

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Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Konya'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesinde dün akşam yaşanan olayda, hurdacılık yapan Ali Küçükkaragöz ile Akşehir Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan İbrahim Çık arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre iki taraf birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu İbrahim Çık, Ali Küçükkaragöz ile yanlarında bulunan Ayşe Güvenç ve Emrah Coşkun yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Çık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılarından Emrah Coşkun'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
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