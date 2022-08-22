Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Konya'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesinde dün akşam yaşanan olayda, hurdacılık yapan Ali Küçükkaragöz ile Akşehir Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan İbrahim Çık arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre iki taraf birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu İbrahim Çık, Ali Küçükkaragöz ile yanlarında bulunan Ayşe Güvenç ve Emrah Coşkun yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Çık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılarından Emrah Coşkun'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.