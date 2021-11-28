Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası ve kuzenlerini öldürmüştü: Olması gerekeni yaptım

"OLMASI GEREKEN NEYSE ONU YAPTIM, HOŞÇA KALIN"

Öte yandan R.B.'nin, cinayetin hemen ardından, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.