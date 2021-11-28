Haberler Yaşam Haberleri Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası ve kuzenlerini öldürmüştü: Olması gerekeni yaptım
Giriş Tarihi: 28.11.2021 17:44 Son Güncelleme: 28.11.2021 17:48

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası ve kuzenlerini öldürmüştü: Olması gerekeni yaptım

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası ve kuzenlerini öldürmüştü: Olması gerekeni yaptım

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki R.B, amcası  Adnan B. (58) ve kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) B.'yi evde yemek yedikleri sırada av tüfeğiyle vurdu. R.B.'nin olayın ardından ise bir mesajlaşma uygulamasında 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan B. ve oğulları Yasin B. ile Tahsin B., evde yemek yedikleri sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. geldi.

AV TÜFEĞİYLE AKRABALARINA ATEŞ AÇTI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına ve kuzenlerine ateş açıp, kaçtı.

BABA VE OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, baba ile oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Savcının olay yeri incelemesinin ardından Adnan B. ve oğulları Yasin ile Tahsin B.'nin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"OLMASI GEREKEN NEYSE ONU YAPTIM, HOŞÇA KALIN"

Öte yandan R.B.'nin, cinayetin hemen ardından, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası ve kuzenlerini öldürmüştü: Olması gerekeni yaptım
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