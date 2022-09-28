Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay Bartın'a bağlı Akbaba köyü Çıtakoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydın Ergün ile evinin yakınındaki araziye temizlik yapmaya gelen Mustafa Akçora (52) karısı Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Ergün üstündeki silahla Mustafa Akçora, Fatma Akçora ve Musa Akçora'nın üzerine 10 el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla baş ve göğsünden yaralanan Fatma Akçora olay yerinde, Musa Akçora ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yüzünden yaralanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Akçora'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından oturduğu evde olduğu anlaşılan ve teslim olmamak için direnen Aydın Ergün, Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ergün ve Akçora aileleri arasında daha önce ağaç kesme nedeniyle de tartışma yaşandığı ve iki aile arasında husumet olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.