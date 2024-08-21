Arazi anlaşmazlığı yayla evi kundaklattı: 3 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda bulunan Arif Altuntaş'a (67) ait tek katlı evde, dün sabah 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Arif Altuntaş, Kasım Altuntaş (66) ve Gülüzar Altuntaş (61) hayatını kaybetti. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. 3 kişinin dumandan dolayı zehirlenerek öldükleri iddia edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucunda çıkarıldığı belirlendi ve Altuntaş ailesinin akrabası 3 şüpheli gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre yangının taraflar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı kaydedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Trabzon Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerin gözaltındaki işlemlerini devam ettiği bildirildi.