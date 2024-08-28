Arazi anlaşmazlığında 2 kardeş öldü

Erzurum'un Hınıs ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Ketenci Mahallesi'nde Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) kardeşler ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen firari H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.