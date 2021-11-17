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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Arazi anlaşmazlığında baba ve oğlu öldürüldü

Arazi anlaşmazlığında baba ve oğlu öldürüldü
SAMSUN'UN Salıpazarı ilçesinde Y.A. (51) ile İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin (34) arasında yeni aldıkları tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. belinden çıkardığı silahla İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin'e ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Mahir Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı halde bulunan İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Jandarma kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. AA

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Arazi anlaşmazlığında baba ve oğlu öldürüldü
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