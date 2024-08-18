Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı. Geçtiğimiz gece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda Hüseyin B., evin bahçesinde oturan 56 yaşındaki baba İzzet Baltacı ve 23 yaşındaki oğlu Barış Baltacı'ya silahla ateş etti. Baba ve oğul, Ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Baltacı, (23) burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba İzzet Baltacı'nın tedavi ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Hayatını kaybeden Barış Baltacı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.