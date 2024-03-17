Arazi için babalarını öldürdüler

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Abdurrahman (37) ve Halaf Açıkbaş (32) Açıkbaş kardeşler, bir süredir babaları Müslüm Açıkbaş'tan tarla ve bahçelerin paylaşılmasını istiyordu. Sağlığında arazilerini paylaştırmak istemeyen 6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş (59), 2 oğlunun talebini kabul etmedi.



Önceki gün babalarından bir kez daha arazi paylaştırmasını isteyen 2 kardeş, olumsuz yanıt üzerine babalarının fıstık bahçesindeki ağaçları traktörle söktükten sonra son kez gelerek babalarıyla konuştu. Tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş (56) ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş'ı (20) otomobiliyle alıp şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Yeniden yaşanan tartışma sırasında 2 kardeş yanlarındaki bıçakla baba, anne ve küçük kardeşlerine saldırdı.



Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Müslüm Açıkbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.