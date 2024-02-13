Arazi için eşini ve oğlunu öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Geylani Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: İlk eşinden boşanan Gülhan Korkmaz (50) bir süre önce resmi nikah olmadan Cemal Yıldız (58) ile evlendi. Gülhan, evlilik için Cemal Y'den bir arazisini kendisinin üzerine tapulamasını istedi. Bir süre geçmesine rağmen arazinin üzerine tapulanmaması üzerine Gülhan Korkmaz ile Cemal Yıldız arasında tartışma çıktı. Konuyu duyunca eve gelen Korkmaz'ın ilk kocasından olan oğlu Kasım Akkurt (26) tartışmaya dahil olunca Celal Yıldız evdeki tabancasını çıkararak anne ve oğlunun üzerine ateş açtı.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne-oğlu ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gülhan Korkmaz ve oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öldürülen Gülhan Korkmaz ile oğlu Kasım Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cemal Yıldız ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.