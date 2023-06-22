Arazi katliamında tutuklu sayısı 6 oldu, 14 kişi aranıyor

Diyarbakır'ın Bismil Serçeler köyünde 15 Haziran'da "Taş" ve "Alyamaç" aileleri arasında 200 dönüm arazide ekin biçimi sırasında meydana gelen silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Kavga ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Aralarında iki yaralınında bulunduğu soruşturmada tutuklu sayısı 6'a yükseldi. Olayla bağlantılı 14 kişi ise aranıyor.