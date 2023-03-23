Arazi kavgasında 2 arkadaş öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi'nde yaşanan olayda bir grup arkadaş, köyün dışında hem kendi arazileri hem de hazine arazilerini izinsiz olarak sürdükleri ve ektikleri ileri sürülen aileleri uyarmak için bölgeye gitti.
Daha öncede aynı konudan dolayı aileleri uyardıkları öğrenilen arkadaşlar ile karşı grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu karşı grup arkadaşların üzerine ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ali Dudu, Engin Yıldırım ve Samet Güneş vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.