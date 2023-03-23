Haberler Yaşam Haberleri Arazi kavgasında 2 arkadaş öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:19 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:28

Arazi kavgasında 2 arkadaş öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan arazi kavgasında Ali Dudu ve Engin Yıldırım silahla vurularak öldürülürken Samet Güneş ise ağır şekilde yaralandı. Öldürülen arkadaşların daha öncede kendi tarlalarına izinsiz girmeleri nedeniyle uyardıkları aileleri yeniden uyarmaya gittikleri, bu sırada yaşanan tartışma sonucu öldürüldükleri öğrenildi.

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Arazi kavgasında 2 arkadaş öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi'nde yaşanan olayda bir grup arkadaş, köyün dışında hem kendi arazileri hem de hazine arazilerini izinsiz olarak sürdükleri ve ektikleri ileri sürülen aileleri uyarmak için bölgeye gitti.

Daha öncede aynı konudan dolayı aileleri uyardıkları öğrenilen arkadaşlar ile karşı grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu karşı grup arkadaşların üzerine ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ali Dudu, Engin Yıldırım ve Samet Güneş vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Dudu ve arkadaşı Engin Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durum ağır olan Samet Güneş ise Konya'ya sevk edildi. Jandarma soruşturmasını sürdürürken, olayla ilgili gözaltıların olduğu belirtildi.

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Arazi kavgasında 2 arkadaş öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı
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