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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:50

'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya tutuklama

DHA
’Arazi’ kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya tutuklama

Samsun’da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin’i (34) tabancayla vurarak öldüren Yunus Aslan (51) tutuklandı.

Olay, dün Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yunus Aslan ile komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Yunus Aslan, belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskin'e ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Aslan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mahir Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Keskin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Yunus Aslan, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aslan, ifadesi sonrası güvenlik önlemleri altında, çelik yelekli olarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya tutuklama
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