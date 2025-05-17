Arazı kavgasında kan döküldü: 3 ölü

Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürdü. Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet Demirci (65) ile kız kardeşi Havva Demirci (50), eniştesi Abdullah Demirci (55) ve yeğeni Erhan Demirci (35) arasında miras kalan tarlanın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Demirci, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Abdullah ve Havva Demirci çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan Demirci de kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kaçan Mehmet Demirci'yi yakalayıp gözaltına aldı.