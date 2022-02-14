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Giriş Tarihi: 14.2.2022 13:46 Son Güncelleme: 14.2.2022 14:04

Arazi kavgasındaki 3 kişinin katil zanlılarından biri yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Arazi kavgasındaki 3 kişinin katil zanlılarından biri yakalandı

Mardin'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldüren faillerinden C.E, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Faillerden diğer 4 şüphelinin yakalama çalışması ise sürüyor.

Mardin'in Derik İlçesinde 2012-2015 yılında meydana gelen arazi anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kavgada 3 kişi öldürülmüştü. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayın faillerinin yakalanmasına ilişkin 3 farklı adreste arama yapıldı.

Adli aramalarda şüphelilerden C.E. isimli şahıs yakalandı. Olayın diğer 4 şüphelisinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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Arazi kavgasındaki 3 kişinin katil zanlılarından biri yakalandı
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