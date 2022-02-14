Arazi kavgasındaki 3 kişinin katil zanlılarından biri yakalandı

Mardin'in Derik İlçesinde 2012-2015 yılında meydana gelen arazi anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kavgada 3 kişi öldürülmüştü. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayın faillerinin yakalanmasına ilişkin 3 farklı adreste arama yapıldı.
Adli aramalarda şüphelilerden C.E. isimli şahıs yakalandı. Olayın diğer 4 şüphelisinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.