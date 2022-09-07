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Giriş Tarihi: 7.9.2022 06:19

'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde Ali Balcı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı H.T. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

DHA
’Arazi’ nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde meydana geldi. H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü
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