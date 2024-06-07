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Giriş Tarihi: 7.6.2024 09:24 Son Güncelleme: 7.6.2024 09:34

Arazide bozayı saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşın, ayı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Arazide bozayı saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde dün hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.

Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız'In cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Evle ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Arazide bozayı saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti
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