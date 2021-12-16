Arazide erkek cesedi bulundu

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan dokuz mevkiinde meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan çoban, arazide hareketsiz halde yatan bir erkek şahsı görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yapılan inceleme sonucu 40'lı yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.