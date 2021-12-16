Arazide erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yapılan inceleme sonucu 40'lı yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.