Arazide ölü bulunan Egemen’in cenazesi teslim alındı

İnşaatlarda çalıştığı öğrenilen, 3 çocuk babası Dağdeviren'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.