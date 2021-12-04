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Giriş Tarihi: 4.12.2021 00:47

Arazide ölü bulundu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Arazide ölü bulundu

Adıyaman’da merkez Yenimahalle mahallesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yenimahalle mahallesinde Kotur Evleri yakınlarında bulunan boş bir arazi içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin Mulla Özdoğan'a (40) ait olduğunu belirledi. Şahsın öldüğünün tespit edilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından Mulla Özdoğan'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Özdoğan'ın cesedinin yanında bulunan tabanca ise polis ekiplerince alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Özdoğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrasında belirlenecek. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Arazide ölü bulundu
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