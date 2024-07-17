Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası

İstanbul'da Eyüpspor Teknik Direktör Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskânlı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti. Belediyenin ihbarıyla savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı. İncelemeler sonunda binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan, İstanbul İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Yüksel Turan'ın 'İmar kirliliğine neden olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkûm edilmesine karar verdi.