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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:55 Son Güncelleme: 7.7.2022 12:02

Ardahan ‘da uyuşturucu operasyonu  6 şüpheli gözaltına alındı

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahan ‘da uyuşturucu operasyonu  6 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tespit edildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Ardahan Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan'ın yanı sıra Kars ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlıdan 6'ı gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor

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Ardahan ‘da uyuşturucu operasyonu  6 şüpheli gözaltına alındı
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