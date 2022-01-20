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Giriş Tarihi: 20.1.2022 09:30 Son Güncelleme: 20.1.2022 10:01

Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı

İHA
Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı

Ardahan’da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.

Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı | Video

Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi. Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ''Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor'' dedi.

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Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
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