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Giriş Tarihi: 5.12.2022 20:03

Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya yol açıyor.

AA
Ardahan ile Kars’ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Kars-Iğdır, Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolundaki sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve bazı bölgelerde meydana gelen buzlanma nedeniyle tır sürücüleri araçlarını yol kenarına çekerek şartların düzelmesini bekliyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolları kontrol ederek sürücüleri uyarıyor.

Tırların kaldığı bazı bölgelerde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, durumu Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

ARDAHAN

Ardahan'da da yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Damal kara yollarında kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının yoğunlaştığı Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ekipler zincirsiz büyük araçların geçişine izin vermiyor.

Ekiplerce karla mücadelenin başladığı söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

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Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
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