Ardahan Üniversitesi’ne Tarım ve Hayvancılık Fakültesi kuruluyor

Ardahan Üniversitesi bünyesinde Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Fakültesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, başta Ardahanlılar olmak üzere tüm bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yıllardır tarım ve hayvancılık kenti olarak öne çıkan Ardahan'da, bu alanda bilimsel eğitimin kurumsallaşması uzun süredir bekleniyordu. Yeni fakülte sayesinde hem bölgedeki gençlerin eğitim olanakları artacak hem de Ardahan tarım ve hayvancılığı bilimsel temellere oturtularak daha verimli hale getirilecek.

HALK VE ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Kararın açıklanmasının ardından Ardahanlılar sosyal medyada sevinç mesajları paylaşırken, birçok aile çocuklarını bu fakültede okutmanın hayalini kurduklarını belirtti. Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsal kesimdeki aileler için fakülte, gelecek nesillerin mesleki donanım kazanması adına büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Lise son sınıf öğrencileri ise şimdiden Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alma hayalleri kurmaya başladı. Fakültenin, bölge gençliği için cazip bir eğitim merkezi haline gelmesi bekleniyor.

BİLİMSEL ÜRETİM, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Uzmanlara göre, fakültenin kurulmasıyla birlikte Ardahan'da daha bilinçli ve planlı tarım uygulamaları yaygınlaşacak, hayvancılıkta verimlilik artacak. Ayrıca fakülte, bölgedeki sorunlara bilimsel çözümler üreten projelerle il ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Ardahan Üniversitesi'nin yeni fakülteyle birlikte eğitim, araştırma ve uygulama sahalarında tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.