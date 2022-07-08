Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in Kurban Bayramı mesajı

Vali Öner mesajında, "İslam âlemi olarak; birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kardeşliğimizin pekiştiği, toplumsal yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Kurban Bayramı'na daha milletçe ulaşmanın huzur, sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İnanç, örf ve adetlerin en güzel şekilde yaşandığı bayramlar; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği, güçlendiği günlerdir.

Büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz, milli ve manevi değerlerimizin içtenlikle yaşandığı Kurban Bayramı'nda üzerimizde büyük emekleri olan bizleri heyecanla bekleyen büyüklerimizi unutmamalı, yavrularımızı sevindirmeli, bayramın güzelliklerini coşkuyla yaşamalıyız. Bayram dolayısıyla trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın ailelerine, sevenlerine sağlıklı ve güven içerisinde ulaşmaları için trafik kurallarına uymaları da önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan değerli Ardahanlı hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki her kademede görev yapan mesai arkadaşlarımın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını yürekten kutlar,sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.