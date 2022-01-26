Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'da Antik Yunan dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi
Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:04

Ardahan'da Antik Yunan dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi

İHA
Ardahan’da Antik Yunan dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi

Ardahan'da Antik Yunan dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin üzerlerinde Roma dönemine ait sikke bulunduğu ve satmak için alıcı aradığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda Çamlıçatak köyü mevkiinde düzenlenen operasyonda zanlıların üst aramasında Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 adet bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, yakalanan 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Ardahan'da Antik Yunan dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi
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