Ardahan’da kardeş kavgası: 1 ölü

Altaş Köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışan M. Tukur (23) abisi K. Tukur'u (25) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı. Ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı K. Tukur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı M. Tukur, jandarma ekipleri tarafından merada hayvan otlattığı sırada yakalanırken, suç aleti bıçağa da el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.