Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

Ardahan'da dün akşam meydana gelen elim kazada, kontrolden çıkan bir otomobil, arkadan çekiciye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ardahan-Göle karayolunda meydana gelen kazada S.K. isimli şoförün hakimiyetinde bulunan plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, M.A'nın kullandığı çekiciye arkadan çarparak kaza yaptı.

Kaza anında çarpışmanın etkisiyle otomobildeki T.K. hayatını kaybetti, sürücü S.K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı S.K, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.