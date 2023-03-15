Ardahan’da öğrenciler kumbaralarındaki paralarını depremzedelere gönderdi

Asrın felaketinin ardından depremden etkilenen şehirlerdeki öğrencilere yardım etmek amacıyla, kumbaralarındaki paraları bağışlayan Ardahan'da eğitim gören öğrenciler hem toplumsal dayanışma kültürünü gösterdiler.

Öğrenciler hem depremden etkilenen kardeşlerinin yaralarını sarma ve ihtiyaçlarını karşılama adına örnek bir davranış sergilediler.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut " İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşılması için okul panolarında ve sosyal medya kanallarında duyurular paylaşılmış, okul idareci ve öğretmenlerimizin de desteğiyle toplamda 182.565 lira toplanarak AFAD hesaplarına yatırılmıştır" dedi