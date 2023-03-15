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Giriş Tarihi: 15.3.2023 17:21 Son Güncelleme: 15.3.2023 17:28

Ardahan'da öğrenciler kumbaralarındaki paralarını depremzedelere gönderdi

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan 'Okul Harçlığım Kardeşime' kampanyası kapsamında öğrencilerin biriktirdikleri 182 bin 565 TL AFAD’ın hesabına yatırıldı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahan’da öğrenciler kumbaralarındaki paralarını depremzedelere gönderdi

Asrın felaketinin ardından depremden etkilenen şehirlerdeki öğrencilere yardım etmek amacıyla, kumbaralarındaki paraları bağışlayan Ardahan'da eğitim gören öğrenciler hem toplumsal dayanışma kültürünü gösterdiler.

Öğrenciler hem depremden etkilenen kardeşlerinin yaralarını sarma ve ihtiyaçlarını karşılama adına örnek bir davranış sergilediler.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut " İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşılması için okul panolarında ve sosyal medya kanallarında duyurular paylaşılmış, okul idareci ve öğretmenlerimizin de desteğiyle toplamda 182.565 lira toplanarak AFAD hesaplarına yatırılmıştır" dedi

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Ardahan'da öğrenciler kumbaralarındaki paralarını depremzedelere gönderdi
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