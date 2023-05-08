Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'da tanıtılan TOGG'a büyük ilgi
Giriş Tarihi: 8.5.2023 18:27 Son Güncelleme: 8.5.2023 19:04

Ardahan'da tanıtılan TOGG'a büyük ilgi

Ardahan Milli Egemenlik Parkı'nda sergilenen Togg vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar “Bu gururu bize yaşatana kurban, Reis iyi ki varsın ” diyerek yerli otomobili görmenin sevincini yaşadılar.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahan’da tanıtılan TOGG’a büyük ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Ardahan Milli Egemenlik Park'ında sergilendi. Gençler otomobilin yanında selfi çekerek heyecanını sosyal medya üzerinde paylaştılar.

Büyük bir dikkatle camdan içeri bakarak inceleyen vatandaşlar ise,"Milli imkanlarla yapılan mükemmel bir araç. Araçtan öte milli gururumuz. Baştan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu gururu bize yaşatana kurban, Reis iyi ki varsın Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Her zaman Reisimizin yanındayız " dediler

Binlerce vatandaş yağan yağmura rağmen akşam saatlerine kadar alanda sergilenen Togg'u camdan içerisini ve altında egzoz olmayışını farkederek birbirine nedenini sordular. Elektrikle çalışan çevre dostu Togg böylece Ardahanlılardan tam puan aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 45 bin öğretmen atama töreninde önemli mesajlar: Tek kalemde en büyük atama!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar!
CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: 'Türkiye bize emanet' dedik...
Kırklareli'de coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: CHP'ye, PKK'ya, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahan'da tanıtılan TOGG'a büyük ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA