Ardahan’da tanıtılan TOGG’a büyük ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Ardahan Milli Egemenlik Park'ında sergilendi. Gençler otomobilin yanında selfi çekerek heyecanını sosyal medya üzerinde paylaştılar.

Büyük bir dikkatle camdan içeri bakarak inceleyen vatandaşlar ise,"Milli imkanlarla yapılan mükemmel bir araç. Araçtan öte milli gururumuz. Baştan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu gururu bize yaşatana kurban, Reis iyi ki varsın Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Her zaman Reisimizin yanındayız " dediler

Binlerce vatandaş yağan yağmura rağmen akşam saatlerine kadar alanda sergilenen Togg'u camdan içerisini ve altında egzoz olmayışını farkederek birbirine nedenini sordular. Elektrikle çalışan çevre dostu Togg böylece Ardahanlılardan tam puan aldı.