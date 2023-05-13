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Giriş Tarihi: 13.5.2023 22:26 Son Güncelleme: 13.5.2023 22:36

Ardahan'da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaylada hayvan otlatan Tufan Ünsal, yıldırım isabeti sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahan’da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Ardahan'ın Sulakyurt köyü civarında ekin ekerken yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybeden gencin acısı henüz taze iken, bu kez de Ardahan'ın Hanak İlçesi Oğuzyolu Köyünden Tufan Ünsal adındaki genç yine yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybeti.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak hayatın baharındaki genç kurtarılamadı. Yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Ardahan'da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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