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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Ardahanlı çocukların kahramanı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ardahanlı çocukların kahramanı
Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan Güler Yıldırım, Kocaeli'nde başladığı eğitim hayatını İstanbul'da tıp eğitimi alarak tamamladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan 33 yaşındaki Güler Yıldırım, memleketine vefa duygusu ile baba ocağı Ardahan'ı tercih etti. Tercih sonucu 1.5 yıl önce Ardahan Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Yıldırım, muayene ettiği çocuklarda konuşma gecikmesi ve iletişim sorunlarının fazla olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, kendi imkânları ile ve doktor arkadaşlarının destekleri ile aldığı çocuk kitaplarını, muayeneye gelen çocuklara hediye etmeye başladı. Dr. Yıldırım'ın bireysel çalışması, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile kısa sürede ilgi gördü. SABAH'a konuşan Güler Yıldırım, "Kitap aynı zamanda anne-baba ve çocuk arasındaki iletişimi destekleyerek çocuğun gelişimine katkıda bulunuyor. Kitapları da ağırlıklı olarak köy çocuklarına dağıtıyorum. Çünkü onların imkanları daha kısıtlı" dedi.

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Ardahanlı çocukların kahramanı
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