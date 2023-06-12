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Giriş Tarihi: 12.6.2023 15:08 Son Güncelleme: 12.6.2023 15:20

5.kattan düşen Ardal hayata tutunamadı

Rize'de CHP Kadın kolları başkanlığı ve son seçimde Milletvekili 3. sıra adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal 5'nci kattan düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı, ancak hayata tutunamadı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
5.kattan düşen Ardal hayata tutunamadı

CHP Rize Kadın kolları başkanlığı yaparken son seçimlerde Milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa eden Nurdan Tavukçu Ardal cam silerken 5 kattan düşmesi sonucu ağır yaralanan Ardal hayatını kaybetti.

Rize Merkez Çarşı Mahallesinde oturan 2 çocuk annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Çarşı Mahallesinde oturduğu binanın 5'inci katında cam silerken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Ağır yaralanan 54 yaşındaki Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Rize Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda olan Ardal'ın ameliyata alınması sonucu yoğun bakıma alınmasının ardından hayata tutunamadı. Yoğun bakım mücadelesini kaybeden Ardal hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı arefesinde kızını evlendirecek olan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal'ın düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi.

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5.kattan düşen Ardal hayata tutunamadı
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