5.kattan düşen Ardal hayata tutunamadı

CHP Rize Kadın kolları başkanlığı yaparken son seçimlerde Milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa eden Nurdan Tavukçu Ardal cam silerken 5 kattan düşmesi sonucu ağır yaralanan Ardal hayatını kaybetti.
Rize Merkez Çarşı Mahallesinde oturan 2 çocuk annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Çarşı Mahallesinde oturduğu binanın 5'inci katında cam silerken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Ağır yaralanan 54 yaşındaki Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Rize Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda olan Ardal'ın ameliyata alınması sonucu yoğun bakıma alınmasının ardından hayata tutunamadı. Yoğun bakım mücadelesini kaybeden Ardal hayatını kaybetti.
Kurban Bayramı arefesinde kızını evlendirecek olan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal'ın düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi.