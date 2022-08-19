Arda’nın hayatını kaybettiği yerde keşif yapılacak

Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü Turgutreis karayolunda seyreden A.K. idaresindeki taksi, bayram namazı çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Arda Karakurt'a çaptı. Taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan Arda Karakurt, ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Arda'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakurt, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Taksi sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili davanın 2'nci duruşması Bodrum Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve Arda Karakurt'un ailesi katıldı. Taksici A.K.'nin yakınları da adliye önünde duruşmanın bitmesini bekledi.

Bodrum Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. Taksi sürücüsünün tutukluluğunun devamına karar verilen duruşmada, kazayı gören 3 tanık dinlendi. Kaza yerinde keşif yapılması kararlaştırıldı. Duruşma, 16 Eylül'e ertelendi. Mahkeme sonunda Arda'nın yakınları adliye önünde pankartlar açtı. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Pembegül Başarır, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu savundu.