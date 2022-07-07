Arefe günü duası ve ibadetleri: 2022 Kurban Bayramı arefe günü okunacak dualar nelerdir, hangi ibadetler yapılır?

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği biliniyor. Bunun yanında;

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

- Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Hz Muhammed arife gecesinde şu duayı okuyana Cenab-ı Hak istediğini verecek demiştir:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."