Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:57 Son Güncelleme: 7.7.2022 10:57

Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

“Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı” sorusu sürekli olarak soruluyor. İlaçlara bu kadar bağımlı olduğumuz modern dünyada eczanelere sürekli olarak ihtiyaç duyuyoruz. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte daha önemli bir konu haline geldi. Peki, bayramda ve arefe günü eczaneler çalışıyor mu, çalışacak mı? İşte detaylar!

Arefe günü eczaneler çalışıyor mu sorusu, birçok vatandaşın ortak sorusu haline geldi. Resmi ve dini bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için bu soru daha çok sorulmakta. 2022 Kurban Bayramı için de arefe günü eczaneler çalışıyor mu açık mı sorusu yöneltiliyor. Peki, arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayılmakta. Bu sebeple eczaneler de resmi tatil dahilinde kapalı olacak. Arefe günü yarım gün; bu sebeple saat 13.00'a kadar eczaneler açık olacak.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Bayram resmi tatil olarak sayıldığı için eczaneler kapalı olacak.

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Hilal Olsun Türkiye

KURBAN BAYRAMINDA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

9 gün boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?
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