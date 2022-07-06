Haberler Yaşam Haberleri Arefe Günü hastaneler ve eczaneler açık mı? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 6.7.2022 16:58 Son Güncelleme: 6.7.2022 16:58

Arefe Günü hastaneler ve eczaneler açık mı? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Arefe Günü hastaneler ve eczaneler açık mı? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı, 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı’nın arefe günü ise bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bu noktada vatandaşlar, 8 Temmuz Cuma arefe günü hastanelerin, eczanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 8 Temmuz Cuma arefe günü eczaneler ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte tüm detaylar…

İslam dini açısından büyük önem arz eden Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'nın arefe günü ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gidecek olan vatandaşlar, arefe gününde devlet ve özel hastanelerinin açık olup olmayacağını ve çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, arefe günü hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma arefe günü eczaneler çalışıyor mu? İşte Arefe günü hastane ve eczane çalışma saatleri…

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

''Arefe günü hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

Arefe günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı arefe günü, bu yıl 8 Temmuz'da idrak edilecek. Dolayısıyla 8 Temmuz Cuma arefe gününde eczaneler, ASM'ler (Sağlık Ocağı), hastaneler ve poliklinikler yarım gün hizmet verecek ve 13.00'e kadar açık olacak.

BAYRAMDA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurmuştu.

Buna göre, hastaneler, poliklinikler ve eczaneler bayramda çalışmayacak. Aynı zamanda sağlık ocakları da bayram tatili süresince açık olmayacak. Poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı olsa da acil bölümü her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek. Acil servisler, Kurban Bayramı'nda 7/24 saat açık olacaklar.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Arefe Günü hastaneler ve eczaneler açık mı? 8 Temmuz Cuma Arefe Günü sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri
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