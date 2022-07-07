Arefe günü mesajları ve sözleri! 2022 Kurban Bayramı’nın müjdeleyicisi arefe günü mesajları ve sözlerini sevdiklerinize iletin...

Arefe günü mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Aynı zamanda son oruçların da tutulacağı bugünde Müslümanlar, en güzel arefe günü mesajları ve sözleri ile bu mübarek günün manevi huzurunu paylaşıyor. Peygamber efendimiz tarafından da bayramı müjdeleyen bugünün önemi hadisler ile ifade edilmiştir. İşte en güzel, en anlamlı, dualı ve resimli arefe günü mesajları ve sözleri...
Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.