Arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı? Diyanet ile Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Zilhicce ayında oruç tutmak hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası şöyle:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir."

Buna göre arefe gününde yani Cuma günü oruç tutulabilir. Arefe günü Zilhicce ayının 9. Günü olacak. Böylece oruçlu geçirilmesi sevaplar arasında yer alıyor.