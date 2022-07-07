Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı? Diyanet ile Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti
Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:47

Arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı? Diyanet ile Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti

Arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı? Diyanet ile Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti

Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti ve sevabı gündemdeki yerini aldı. Cumaya denk gelen arife gününde oruç tutmanın uygun olup olmayacağı konusunda Diyanet fetvasına başvuruldu. İslam alemi “arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı” sorularına yanıt aramaya başladı. Arefe günü oruç tutmak cumaya denk gelirse konuyla ilgili fetva da değişiyor. Peki, Kurban Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, sevabı nedir?

Arefe günü oruç tutmak hakkında araştırmalar başladı. Bayram öncesinde oruç tutarak sevap kazanmak isteyen Müslümanlar Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti hakkında Diyanet'e başvurdu. İslam alemi tarafından "arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı" sorularına yanıt aranıyor. Zilhicce ayı orucu ile birleştirilen fetva açıklandı. Peki, kurban bayramı arefe günü oruç tutulur mu? İşte cevabı…

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Zilhicce ayında oruç tutmak hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası şöyle:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir."

Buna göre arefe gününde yani Cuma günü oruç tutulabilir. Arefe günü Zilhicce ayının 9. Günü olacak. Böylece oruçlu geçirilmesi sevaplar arasında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Diyanet tarafından Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti şöyle açıklanıyor:

"Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)."

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Arefe günü oruç tutulur mu, günah mı sevap mı? Diyanet ile Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti
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