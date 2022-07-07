Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı? 8-12 Temmuz 2022 Bayram tatilinde kargolar dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:47

Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı? 8-12 Temmuz 2022 Bayram tatilinde kargolar dağıtım yapacak mı?

Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı? 8-12 Temmuz 2022 Bayram tatilinde kargolar dağıtım yapacak mı?

Arefe günü ve bayramda kargoların çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatillerde ve Pazar günleri hizmet vermeyen Aras, MNG, Sürat, PTT kargo şirketlerinin bayramda dağıtım yapıp yapmayacağı konusu araştırılmaya başlandı. Bu noktada ise “Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı, dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte yarın arefe günü ve bayram boyunca kargoların çalışma durumu...

Arefe günü ve bayramda kargoların hizmet verip vermeyeceği konusu merakla araştırılıyor. Bayram tatilinin 9 gün olacağı duyurulurken bu kapsamda çeşitli sebeplerle kargo bekleyen vatandaşlar şirketlerin konuyla ilgili araştırma yapıp yapmadığını merak ediyor. Hal böyleyken "Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı, dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte arefe günü ve bayramda (Aras, MNG, Sürat, PTT) kargo şirketlerinin çalışma durumu...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;

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Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.

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KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.

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Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı? 8-12 Temmuz 2022 Bayram tatilinde kargolar dağıtım yapacak mı?
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