Arefe günü ve bayramda kargoların hizmet verip vermeyeceği konusu merakla araştırılıyor. Bayram tatilinin 9 gün olacağı duyurulurken bu kapsamda çeşitli sebeplerle kargo bekleyen vatandaşlar şirketlerin konuyla ilgili araştırma yapıp yapmadığını merak ediyor. Hal böyleyken "Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı, dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte arefe günü ve bayramda (Aras, MNG, Sürat, PTT) kargo şirketlerinin çalışma durumu...
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;
KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.