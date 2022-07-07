Arefe günü ve bayramda kargoların hizmet verip vermeyeceği konusu merakla araştırılıyor. Bayram tatilinin 9 gün olacağı duyurulurken bu kapsamda çeşitli sebeplerle kargo bekleyen vatandaşlar şirketlerin konuyla ilgili araştırma yapıp yapmadığını merak ediyor. Hal böyleyken "Arefe günü ve Bayramda kargolar açık mı kapalı mı, dağıtım yapacak mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte arefe günü ve bayramda (Aras, MNG, Sürat, PTT) kargo şirketlerinin çalışma durumu...