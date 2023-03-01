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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Ares, anne ve üç çocuğunu kurtardı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ares, anne ve üç çocuğunu kurtardı
Hatay'da yaşayan Elif Belli ve 3 çocuğu, depremden 2 hafta önce sahiplendikleri corgi cinsi köpekleri Ares sayesinde felaketten kurtuldu. Sarsıntı başlamadan önce havlayan Ares, Belli'nin uyanmaması üzerine yatağına gidip yanağını yalayarak uyandırdı. Belli, sarsıntının başlaması ile birlikte anında 11, 9 ve 5 yaşındaki çocukları, muhabbet kuşları ve köpeğini alarak dışarı çıkarak kurtuldu. Belli "Allah'a şükür köpeğimiz sayesinde kurtulduk. Uyanık olmasaydım evden çıkamayıp yıkılan duvarın altında kalacaktık" dedi.

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Ares, anne ve üç çocuğunu kurtardı
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